Chimcomplex, cel mai mare combinat de produse chimice din Romania, a anuntat inchiderea temporara a activitatii de productie in cadrul platformei Borzesti pe o perioada de 14 zile, incepand de joi, din cauza preturilor in crestere la energie electrica si gaze, potrivit unui raport publicat la bursa.

Contul de Twitter Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza inca de la inceputul razboiului evolutia armamentului din ambele tabere, a prezentat imagini video cu ceea ce ar putea sa fie armament trimis de Romania armatei ucrainene. Potrivit sursei citate, in imagini sunt prezentate obuze de 122…

Vremea va fi, in general, normala pentru aceasta perioada a anului, anunța Administrața Naționala de Meteorologie in prognoza pentru perioada 8-21 august.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, marti, "vesti foarte bune pentru Romania" in urma publicarii Raportului anual privind traficul de persoane de catre Departamentul de Stat al SUA, respectiv faptul ca tara a fost scoasa de pe lista de supraveghere.

Degradarea competentei corpului profesoral din cauza salariilor mici si neglijarea investitiilor in infrastructura scolara au adus dezastrul in Romania: doar unu din doi copii inscrisi in clasa I ia bacul, potrivit Ziarului Financiar, relateaza Mediafax.

UiPath a devenit prima companie fondata in Romania care a ajuns sa isi faca reclama pe prima pagina din Wall Street Journal, cel mai prestigios ziar de business din lume. De obicei, coltul din dreapta jos era "rezervat" pentru gigantul Oracle.

O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax.

Un numar de 19 echipe din Romania s-au inscris la Concursul International de Atelaje, care se va desfasura in perioada 24-26 iunie, in localitatea covasneana Olteni, informeaza organizatorii.