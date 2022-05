Bacovia, poetul înnebunit după vin și melancolie In dimineața zilei de miercuri 22 mai 1957 murea la București, in locuința sa de pe Șoseaua Giurgiului, George Bacovia (Gheorghe Vasiliu, nascut pe 17 septembrie 1881, la Bacau). Potrivit soției și „impresarei” sale cu mana forte, poeta Agatha Grigorescu-Bacovia, ultimele cuvinte rostite de George pe patul de suferința ar fi fost „Ce-ntunecime … Vine-ntunerecul”. „Bacovia este cel mai universal poet al marginii din intreaga literatura romana (apropiat intrucatva de proza lui Max Blecher). Energia instinctului sau poetic l-a facut sa sparga toate convențiile și sa traverseze varstele poeziei moderne,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

