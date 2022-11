Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau au depistat in zona Autogarii Bacau o localnica de 37 de ani impotriva careia Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau a emis mandat de aducere, avand ca obiect mandat de arestare european. Femeia a fost preluata de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigatii…

- Cea de-a 11 ediție a „Bucharest Challenge Cup- Romanian Open” derulata la finalul saptamanii trecute la sala „Apollo” din capitala a reunit pe spațiile de lupta 605 karateka de la 47 de cluburi reprezentand șapte țari: Spania, Republica Moldova, Belgia, Ucraina, Turcia, Bulgaria și Romania. Unul din…

- CSM Bucuresti- CSM Bacau 30-23 (14-9) O noua infrangere la scor concludent in dreptul prim-divizionarei de handbal masculin CSM Bacau. Vineri, in etapa a sasea a Ligii Zimbrilor, echipa antrenata de Sandu Iacob a cedat cu 30-23 (14-9) partida sustinuta pe terenul CSM-ului din Bucuresti. Sigur, infrangerea…

- La Campionatele Europene de Box juniori, care au inceput pe 25 septembrie, județul Bacau este reprezentat de doi boxeri si de antrenorul emerit Relu Auraș și Vasile Pradaiș. Vasile Buleu Cosmin, categoria 80 kg, a pierdut aseara dupa un meci fantastic cu schimburi de lovituri naprasnice la Kazarian…

- La data de 28 septembrie a.c., Secția 1 Poliție Bacau a fost sesizata de catre D.G.A.S.P.C. Bacau despre faptul ca un barbat de 25 de ani si-ar fi agresat fizic fiul de 3 ani, lovindu-l cu un bat in mai multe zone ale corpului, in timp ce se afla in locuința sa. Imediat la fața […] Articolul Barbat…

- Final dulce-amar pentru reprezentativa de fotbal a Romaniei in aceasta ediție a Ligii Națiunilor. Luni seara, „tricolorii” au caștigat, in Giulești, cu 4-1 contra Bosniei, insa victoria nu i-a ajutat sa evite ultimul loc in Grupa a III-a din Liga B a competiției. Și asta pentru ca Finlanda s-a impus…

- Sambata fasta pentru echipele CSM Bacau. Prim-divizionara de handbal masculin antrenata de Sandu Iacob a reușit a doua victorie stagionala, impunandu-se cu 29- 26 (15-13) pe terenul nou-promovatei CSM Oradea, in etapa a patra a Ligii Zimbrilor. Prin succesul de la Oradea, „CSMeii”, care au evoluat in…

- Etapa a treia a Ligii Zimbrilor programeaza al doilea joc al sezonului pe teren propriu pentru prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Duminica, de la ora 15.45, formația antrenata de Sandu Iacob va primi vizita Stelei intr-un joc de maxima atractivitate. „CSMeii” au inceput campionatul cu o…