Stiri pe aceeasi tema

- Cele stiute Cercetatori, istorici, studenti si elevi curiosi sa afle despre primele datari ale numelui de asezare umana Bacau au avut la indemana o lucrare aparuta acum 30 de ani, la Editura Academiei Romane. Se numeste „Tezaurul toponimic al Romaniei. Moldova”, adica „Repertoriul istoric al unitatilor…

- In perioada 08 – 10 octombrie 2021, Primaria Municipiului Bacau organizeaza prima ediție a Oktoberfest Moldovenesc Evenimentul va avea loc in Parcul ”Cancicov”, in zona fantanii arteziene, se va desfașura in perioada vineri, 08 octombrie – duminica, 10 octombrie intre orele 10:00 – 22:00 și va cuprinde:…

- Orașul Bacau implinește, miercuri, 6 octombrie, 613 ani de atestare documentara. Data a trezit numeroase comentarii, fiind precizate și alte dovezi ale atestarii numelui localitații, mai vechi cu peste 300 de ani, dar ziua de 6 octombrie s-a impus. La aceasta data, in anul 1408, Cancelaria domnului…

- Incidența cumulata la 14 zile a ajuns, in municipiul Bacau, la 4,22 la mie, in vreme ce, municipiul Onești a ajuns la 4,02 la mie. La nivelul județului Bacau, rata de incidența este de 2,56 la mie. In comuna Buciumi incidența la 14 zile este de 7,70 la mie, cel mai mare nivel din județ. […] Articolul…

- Raza de lumina ne intoarce in timp, cu aproximativ 50 de ani de la inițierea proiectului și 46 de la realizare. In urma vizitei lui Nicolae Ceaușescu in Bacau, din mai 1970, s-a intocmit planul de urbanism care avea sa transforme orașul vechi din temelii. Ultramodernul complex comercial pe atunci, dotat…

- Vineri, la Sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora din Bacau, la ora 18,30 incepe concertul simfonic, din seria Concerte in țara – Muzica secolului XXI. In cele patru saptamani de muzica prilejuite de desfașurarea Festivalului Internațional, al 25-lea, ce poarta numele compozitorului nascut acum 140…

- Campania de vaccinare continua iar bacauanii se arata destul de interesați de vaccinul anti Covid 19. Majoritatea celor care se vaccineaza susțin ca vor sau trebuie sa plece in strainatate și pentru asta trebuie sa faca dovada…imunizarii. Vaccinarea se face doar cu buletinul Persoanele din mediul rural…

- „Timpul are masura lui. Pentru roci dureaza ere, pentru oameni, cateva zeci sau sute de generații, pierdute in milenii.” Tot este cald in luna lui „Cuptor”. Insula de Agrement ar fi prima opțiune pentru bacauanii care nu au plecat in concediu. Sa nu uitam parcurile și zona verde din Gheraiești, cu aria…