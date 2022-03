Bacău: Un transport umanitar de 20 tone pleacă vineri spre Cernăuţi, anunţă prefectul Gabriel-Lucian Bogdănel Un transport umanitar de 20 tone va pleca vineri dimineata spre Cernauti, a anuntat prefectul judetului Bacau, Gabriel-Lucian Bogdanel. ‘Un lant uman – alcatuit, in principal, din voluntari ai asociatiilor si ONG-urilor – participa, in aceasta dupa-amiaza, la incarcarea unui nou transport umanitar catre Cernauti. Transportul de 20 de tone este asteptat sa porneasca spre frontiera de nord vineri dimineata, in jurul orei 06.00’, a declarat prefectul Gabriel-Lucian Bogdanel. TIR-ul este incarcat cu alimente neperisabile in valoare de 10.000 euro, produse de igiena personala si medicamente in valoare… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

