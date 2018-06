Bacău: Peste 250 de oameni intervin pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din municipiu Peste 250 de oameni intervin, sambata, cu 30 de utilaje pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din zona de nord a municipiului Bacau, unde au fost inundate 24 de case si curti, potrivit unui comunicat de presa, remis AGERPRES, de primarie. Interventia vine ca urmare a precipitatiilor cazute in noaptea de vineri spre sambata, pe paraul Limpedea, acolo unde s-a format o unda de viitura puternica ce a condus la cresterea rapida a debitului paraului Barnat, care tranziteaza zona de nord a municipiului. O prima estimare a primariei arata ca au fost inundate 24 de case si curti, precum si alte societati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

