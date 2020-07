Doua cutremure, in Romania, dupa miezul noptii. La cateva minute unul dupa altul

Doua cutremure mai putin obisnuite au fost inregistrate, in aceasta noapte, in Romania.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut loc, in judetul Buzau, si a avut magnitudinea de… [citeste mai departe]