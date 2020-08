Bacalaureat 2020 sesiunea de toamnă. Subiectele la fizică, chimie, informatică, geografie și psihologie vor fi afișate aici Astazi, 26 august, elevii susțin urmatoarea proba scrisa din cadrul Bac 2020, sesiunea de toamna, proba la alegere a profilului și specializarii. Subiectele la toate materiile, inclusiv fizica, chimie, informatica, geografie și psihologie, de la sesiunea de toamna a bacalaureatului 2020, vor fi afișate pe edu.ro și pe libertatea.ro.La profilul Real, absolvenții clasei a XII-a au avut de ales, la sesiunea de toamna a bacalaureatului 2020, intre urmatoarele materii: fizica, chimie, biologie și informatica.La profilul uman, elevii de clasa a XII-a au avut de ales, la sesiunea de toamna a bacalaureatului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

