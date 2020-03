Stiri pe aceeasi tema

- (foto: Pexels) Guvernul olandez a anuntat marti anularea examenelor centrale de sfarsit de studii, echivalent cu examenul de bacalaureat, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza HotNews.ro . In Olanda, care numara mai mult de 4.700 de cazuri oficial declarate, scolile sunt inchise din 16 martie,…

- Validarea sau nevalidarea diplomei de incheiere a studiilor va fi determinata doar pe baza notelor obtinute in timpul anului scolar."Vreau, in aceste vremuri de criza, sa le dau tuturor elevilor posibilitatea sa obtina o diploma completa si sa avanseze astfel fara pauza spre invatamantul superior",…

- Ministrul Educației și Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat ca in acest moment nu se ia in calcul inghețarea anului școlar sau amanarea examenelor cu un an. Vicepremierul Raluca Turcan a lansat public scenariul inghetarii anului scolar. In schimb, Anisie spune ca specialiștii iau in calcul mai multe…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, pentru edupedu.ro, ca scenariul inghețarii anului școlar nu este luat in calcul și elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor susține in acest an Evaluarea Naționala și Bacalaureatul. Ea a precizat ca in aceasta saptamana vor fi prezentate variantele posibile…

- Masuri luate de Ministerul Educației și Cercetarii ca urmare a Hotararii nr. 6 a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența Astazi, 10 martie, Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a organizat o videoconferința cu inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali…

- Simularile pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 23-27 martie, vor fi amanate, potrivit anunțului facut de ministrul Educației, Monica Anisie.

- Grupul de comunicare strategica a propus suspendarea cursurilor din unitatile scolare incepand de maine, pana dupa Paste, conform unor surse din sistem, iar solicitarea a fost aprobata de Guvern. Totodata, Ministerul Educatiei anunta suspendarea olimpiadelor scolare judetene si regionale pentru prevenirea…