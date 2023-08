BAC 2023, sesiunea de toamnă. Anunțul Ministerului Educației, înainte de începerea probelor scrise: evaluare digitalizată Probele scrise de la Bacalaureat 2023, sesiunea de toamna, incep miercuri, 16 august. Conform cifrelor oficiale, peste 33.900 de candidați s-au inscris pentru a susține „examenul maturitații” in sesiunea august – septembrie din acest an. Cu ce noutate vine aceasta sesiune? Cu faptul ca evaluarea – și anume corectarea lucrarilor candidaților – va fi digitalizata […] The post BAC 2023, sesiunea de toamna. Anunțul Ministerului Educației, inainte de inceperea probelor scrise: evaluare digitalizata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Ministerul Educatiei anunta ca generalizeaza evaluarea digitalizata a lucrarilor candidatilor, la sesiunea august - septembrie 2023 a examenului national de bacalaureat, ale carui probe scrise incep miercuri, 16 august, transmite News.ro.

