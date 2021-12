Azomureș Targu Mureș, cel mai important producator de ingrașaminte utilizate de agricultura din Romania, anunța ca oprește producția de ingrașaminte, temporar, incepand de astazi, compania spunand ca va relua producția „daca și cand condițiile pieței o permit”. Compania susține ca, din 6 decembrie, cand Azomureș a facut anunțul inițial de pregatire pentru oprirea producției, prețul gazelor naturale in Romania a continuat sa creasca semnificativ. Spre comparație, pe 6 decembrie, prețul gazelor livrate in ianuarie 2022 era de 90 euro/MWh, pe 15 decembrie, prețul pentru gazele livrate in ianuarie…