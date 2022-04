Azi se vopsesc ouăle de Paște: De ce se înroşesc In Joia Mare, gospodinele vopsesc ouale de Paște. Se spune ca ouale inrosite in aceasta zi nu se strica tot timpul anului. Traditia spune ca Joia Mare, numita si Joia Patimilor, este ziua in care gospodinele vopsesc ouale in rosu sau in alte culori, dupa preferinta. Culoarea rosie este insa cea mai folosita deoarece reprezinta sangele lui Iisus Hristos, rastignit pe cruce, pentru mantuirea omenirii. Se spune ca daca ouale sunt inrosite in Joia Mare, nu se vor strica tot anul. Ce spun legendele creștine despre ouale roșii Tradiția romaneasca insumeaza mai multe legende crestine care explica de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

