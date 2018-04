Azi se incheie Saptamana Luminata. Ce trebuie sa faca toti crestinii in prima duminica dupa Paste

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Tomii se celebreaza, an de an, in prima duminica dupa Paște. Aceasta sarbatoare aduce tradiții și obiceiuri frumoase și vechi de care romanii trebuie sa țina cont mereu. Prima duminica de dupa Paște poarta numele de Duminic Tomii și este cea incheie Sapamana Luminata. Numele acestei sarbatori…

- Prima duminica de dupa Paști, cea care incheie Sapamana Luminata, poarta numele de Duminica Tomii, dupa Apostolul Toma, cel necredincios. Duminica Tomii, prima duminica dupa Pasti este dedicata Apostolului Toma in calendarul ortodox. Este o sarbatoare populara cu data mobila, sinonima…

- DUMINICA TOMII 2018. Duminica Tomii este dedicata sufletului mortilor in Calendarul Popular. Este o sarbatoare populara cu data mobila, sinonima cu Pastele Mortilor sau Lunea Mortilor, dedicata spiritelor mosilor si stramosilor. Blajinii, oameni blanzi si pasnici, incapabili de a face rau, s-ar afla…

- SAMBATA LUMINATA. In aceasta zi nu se ingenuncheaza, oamenii nu fac matanii, ci doar se inchina. Iisus Hristos nu ii vrea pe oameni in umilinta, ci sa se indrepte spre cainta. Este singura sambata in care nu se face parastas, deoarece mortii vor fi pomeniti luni, dupa Duminica Tomei. Saptamana…

- Marți, 10 aprilie, grupul Junilor Tineri continua obiceiurile din Saptamana Luminata si va invita la „Marțea cu placinte”, in Piața Unirii, la orele 17.00. Marțea cu placinte este un vechi obicei, care a fost reluat in ultimii ani. In trecut, junii tineri urcau pe Coasta Prundului impreuna cu familiile,…

- Saptamana Luminata este prima saptamana care urmeaza dupa praznicul Sfintelor Paști și se termina in duminica urmatoare numita Duminica Tomii (a Sfantului Apostol Toma). Pentru creștinii ortodocși, Saptamana Luminata este inceputul unei perioade de sarbatoare, care se termina dupa cincizeci de zile…

- Saptamana Luminata este prima saptamana care urmeaza dupa praznicul Sfintelor Pasti si se termina in duminica urmatoare numita Duminica Tomii (a Sfantului Apostol Toma). Lunea din Saptamana Luminata poarta numele de Lunea Alba. Fiind prima zi dupa Duminica Paștelui, este ...

- Creștinii ortodocși intra, dupa Sarbatoarea Invierii Domnului, in Saptamana Luminata. Una dintre explicatii pentru folosirea acestei denumiri este faptul ca in trecut Botezul era savarsit in noaptea de Pasti, iar cei botezati erau numiti ”luminati” si purtau haine albe in toata saptamana de dupa Pasti.…