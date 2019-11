Azi nu se munceşte: e sărbătoarea arhanghelilor Astazi, credinciosii ortodocsi celebreaza sarbatoarea Arhanghelilor Mihail si Gavril. Sarbatoare a ingerilor, aceasta a inceput sa fie tinuta pe 8 noiembrie in cel de-al cincilea secol in toata partea de Est a crestinismului. Din invataturile Bibliei aflam ca cei doi arhangheli sunt duhuri slujitoare, reprezentati ca fiind fiinte fara trupuri care ii urmeaza poruncile lui Dumnezeu, prieteni si ocrotitori ai credinciosilor. Mihail inseamna „pu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

