- † IRINEU PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! La inceputul activitatii…

- † IRINEU, PRIN HARUL LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL ALBA IULIEI Cinstitului nostru cler, cinului monahal si binecredinciosilor crestini din Eparhia noastra, har si pace de la Dumnezeu, iar de la noi parinteasca binecuvantare! Iubiti fii duhovnicesti, Hristos a inviat! La inceputul activitatii Sale mesianice,…

- Duminica, 10 aprilie 2022, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la Manastirea de metanie Rohia, in fruntea unui sobor ales de preoti si diaconi. Ziua de praznuire a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca…

- OrtodoxeSf. Ier. Iacob Marturisitorul; Sf. Cuv. SerapionGreco-catoliceSf. cuv. ep. Iacob MarturisitorulRomano-catoliceSf. Nicolae de Flue, pustnicSfantul Ierarh Iacob Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 21 martie.Sfantul Iacob a trait in vremea imparatului Constantin…

- Duminica, 6 martie 2022, duminica Izgonirii lui Adam din Rai, a lasatului sec de branza, cand se citeste Sfanta Evanghelie de la Matei cu invatatura despre iertare, post si neagonisire, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie Arhiereasca la biserica…

- Unul dintre cele mai mari nume din istoria boxului, Oleksandr Usyk (foto dreapta), a decis sa se alature armatei ucrainene. Usyk a fost campion mondial, deținand titlurile WBA, WBC, IBF și WBO, primul campion din istorie care deține toate cele patru titluri mondiale majore. Ca amator, Usyk a caștigat…

- La Biserica „Sfintii Trei Ierarhi” din Brasov a avut loc, recent, o acțiune social-filantropica, prin care 25 de copii proveniti din familii defavorizate social din cartierul brasovean Bartolomeu si nu numai au primit ajutoare. Astfel, cei mici au primit noua laptopuri, noua calculatoare si telefoane…

- Ioan Godja-Ou, veteranul-erou din Valeni, unul dintre cei mai in varsta maramureșeni, a trecut zilele trecute la cele veșnice, la varsta de 102 ani. Numarul veteranilor de razboi din județ se impuțineaza pe zi ce trece. Episcopia Maramureșului și Satmarului a anunțat ca Preasfințitul Parinte Iustin,…