- Patriarhia Romana anunta ca de Buna Vestire clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Romania vor suna timp de 1-2 minute la ora 12.00, iar credincioșii sunt indemnați sa se roage impreuna pentru incetarea epidemiei de coronavirus. Un indemn similar a fost lansat și de Papa Francisc, care a chemat…

- Patriarhia Romana ii indeamna pe credincioși sa se roage, la casele lor, miercuri, de Buna Vestire, la ora 12.00. Clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din Romania vor suna timp de 1-2 minute.

- Rugaciune puternica de spus in ziua stintilor 40 de Mucenici O, voi, care va bucurati de cinstirea intregii Biserici, care ati dobandit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moastele voastre, fiti ocrotitorii nostri, ai celor ce va cinstim pomenirea.Rugati-va pentru noi, fericitilor…

- Ca sa scape de griji si necazuri, credinciosii sunt sfatuiti sa citeasca rugaciuni. Mai ales in post, oamenii sunt indemnati de preoti sa-i ceara iertare lui Dumnezeu pentru pacatele lor, sa mearga des la biserica, sa se roage si sa se impace cu persoanele certate.

- Creștinii Ortodocși din Moldova praznuiesc astazi pe stil vechi Intampinarea Domnului sau Stretenia, sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru implinirea randuielilor Legii.

- Este sarbatoare mare, duminica, pe data de 5 ianuarie. In fiecare an, la aceasta data, crestinii praznuiesc Ajunul Botezului Domnului. Totodata, in aceasta zi sunt sarbatoriti si Sfintii Teopempt, Teona si Cuvioasa Sinclitichia.

- La un moment dat, in viața, cu toții ne confruntam cu momente in care nu mai avem speranța in ceea ce privește iubirea și ne gandim ca toate se vor sfarși cum nu se poate mai rau. Deși norocul este un lucru esențial in viața oricarui om, niciodata nu trebuie sa uitam de credința, caci prin credința…

- Un parlamentar USR si-a pus in cap Biserica Ortodoxa si majoritatea credinciosilor. Scandalul de proportii a fost iscat de o postare pe Facebook. Iulian Bulai a vorbit intr-un mod cel putin original despre nasterea Domnului, Fecioara Maria si Iisus Hristos.