AZI. Accident cu trei autoturisme, pe E60! FOTO Potrivit ISU Mureș, pompierii Detașamentului Targu Mureș au intervenit cu o autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD B2, in localitatea Sanpaul pe E60, pentru asigurarea de masuri specifice prevenirii incendiilor in urma producerii unui accident rutier. „In accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme, fara victime incarcerate. Conducatorul auto al unui autoturism este preluat […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

