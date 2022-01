Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru Nicolae Ciuca a anunțat intr-o declarație televizata masurile luate de guvern pentru ca populația și economia naționala sa faca fața creșterii prețurilor la energie. Potrivit acestuia, la energie electrica scade plafonul de la 1 leu la 0,8 lei per kW in cazul consumatorilor casnici și…

- In condițiile creșterii aberante a facturilor la energie electrica și gaze naturale, dar și ca urmare a inflației galopante din anul 2021, puterea de cumparare a romanilor scade susținut, cu efecte dramatice asupra nivelului de trai și al calitații vieții. Cu cateva luni in urma, Oficiul European…

- Participanții au subliniat nevoia dialogului social, pentru a gasi cele mai bune și eficiente soluții, care sa contribuie la susținerea economiei și pastrarea locurilor de munca.Dialogul Guvernului cu partenerii sociali va continua atat in formatul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social,…

- Frunziorii de energie electrica și gaze naturale care au emis facturi nerespectand legea care stabilește plafonarea de preț și compensari pentru facturi ar trebui sa returneze din oficiu banii incasați, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Neaplicarea legii a fost o hoție și cei care au facut…

- DE URGENȚA, se solicita revizuirea masurilor de protecție a consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la energie The post DE URGENȚA, se solicita revizuirea masurilor de protecție a consumatorilor afectați de creșterea prețurilor la energie first appeared on Partener TV .

- Prețul apei va fi majorat cu cel puțin 15%, anunța Aquabis. Creșterea de preț al apei nu va fi simțita bursc, conducerea Aquabis asigurand faptul ca scumpirea va fi inregistrata dupa ce bistrițenii ies din iarna. Ion Șandru, directorul Aquabis, a anunțat intr-o conferința de presa faptul ca prețul apei…

- Europarlamentarul PSD, Dragos Benea, a declarat, miercuri, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca Florin Roman, care si-a dat demisia din functia de ministru, dupa acuzatiile de plagist si neregulile din CV privind studiile, este „o rusine pentru clasa politica”.

- Schimbari radicale din cauza creșterii prețurilor la gaze și energie electrica: Romani ar putea fi nevoiți sa renunțe la propriul confort Schimbari radicale din cauza creșterii prețurilor la gaze și energie electrica: Romani ar putea fi nevoiți sa renunțe la propriul confort Criza prețurilor la gaze…