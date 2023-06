Avramescu Ana Luciana: Dor și eliberare In urma cu un an și șase luni, pe meleagurile sangerene era așternut pe cer un nor negru in semn de doliu catre poetul despre care nu putem vorbi niciodata la trecut. Așa cum el insuși spunea, acum este o piatra intre miile de pietre din muzeul pentru care s-a straduit ani buni din viața. Cum el a fost un iubitor de natura, iși are veșnicia in livada, langa biserica pe care a proiectat-o, o biserica inchinata atat Maicii Domnului, cat și ingerițelor despre care obișnuia sa scrie. Astazi scriu despre dor, despre golul lasat de cel ce imi alcatuia candva intregul univers. Cel care de fiecare data… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

