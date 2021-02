Stiri pe aceeasi tema

- Economia franceza a inregistrat o recesiune semnificativa in 2020 ca urmare a efectului pandemiei Covid-19, care a provocat o scadere a Produsului Intern Brut cu 8,3%, potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Institutul National de Statistica din Franta (Insee), informeaza AFP.…

- Romania a inregistrat un spor natural negativ de 21.015 persoane in noiembrie 2020, fata de 7.374 de persoane in aceeași luna a anului precedent.Numarul deceselor a crescut cu 7.278 in noiembrie fața de luna precedenta, la 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei) și cu 14.287 comparativ cu aceeași perioada…

- O familie din Romania caștiga, in medie, 5.300 lei pe luna. Orașenii primesc cu 1.000 de lei in plus fața de cei din zona rurala. Pe ce cheltuiesc romanii banii Veniturile totale medii lunare ale populatiei pe o gospodarie au fost de 5.302 lei in al treilea trimestru din anul trecut, iar cheltuielile…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere,…

- Aproape jumatate din totalul intreprinderilor active in Romania (48,7%) au avut, in 2019, ca activitate principala serviciile de piata, sector care a inregistrat cel mai mare numar mediu de salariati, echivalentul a 36,6% din total, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica…

- Cheltuielile totale efectuate in anul 2019 pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au insumat 5,06 miliarde de lei, reprezentand 0,48% din produsul intern brut, din care pentru sectorul public 0,20% si pentru sectorul privat 0,28%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra prevederilor actului normativ pentru modificarea si completarea Legii pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, stabilind ca acesta este neconstitutional. In luna octombrie, Avocatul Poporului…