- La implinirea a 31 de ani de la lansarea Proclamatiei de la Timisoara, Societatea Timisoara reafirma principiile si valorile in care a crezut si pentru care a luptat de la inceput. Societatea Timisoara a anuntat premiile acordate pe anul 2020.

- Societatea Timisoara a anuntat ca printre premiantii din acest an se numara Avocatul Poporului, Renate Weber. Aceasta care primeste premiul "Secera si Ciocanul", pentru "sustinerea in Parlamentul european a incercarilor de subminare a statului de drept in Romania, proces initiat si promovat de Liviu…

- Numarul infectarilor cu SARS-CoV-2 este in scadere la nivel global. Statisticile arata ca sunt de doua ori mai putine cazuri de contaminare fata de inceputul lunii ianuarie. Exista si o exceptie: Orientul Mijlociu, unde a fost sesizata o crestere de 11 procente. Dar sunt zone ale globului, ca Oceania,…

- Thierry Wolton (n. 1951) este jurnalist, scriitor și istoric, profesor la Ecole Superieure de Commerce din Paris. A scris numeroase carți despre istoria regimurilor comuniste. Trilogia „O istorie mondiala a comunismului: Incercare de investigație istorica” (peste 3.300 de pagini) explica sistemul comunist…

- Sonda Al-Amal (Speranta), apartinand Emiratelor Arabe Unite s-a plasat pe orbita in jurul planetei Marte, marti, la capatul unei calatorii de peste 450 de milioane de kilometri ce a inceput in urma cu mai bine de 6 luni. Sonda a fost lansata de la Centrul Spatial Tanegashima (Japonia) la data…

- Miercuri, de la ora 19.30, are loc o intalnire online live cu Thierry Wolton si Gabriel Liiceanu despre „Complicii”, ultimul volum al trilogiei „O istorie mondiala a comunismului”. „Adevarul” prezinta, in avanpremiera, un fragment din ultimul volum din aceasta trilogie, tradusa din limba franceza de …

- Editura Humanitas anunța apariția, in luna decembrie a acestui an, a ultimului volum din trilogia “O istorie mondiala a comunismului. Incercare de investigație istorica – Un adevar mai rau decat orice minciuna. Complicii”, scrisa de istoricul Thierry Wolton. Cartea a fost recompensata cu Premiul Jan…

- Editura Humanitas va invita pe 16 decembrie, de la ora 19.30, la o intalnire #online #live cu Thierry Wolton și Gabriel Liiceanu despre Complicii, ultimul volum al trilogiei O istorie mondiala a comunismului, un eveniment „Humanitas 30 de ani“.