- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au inaintat invinuirea și l-au audiat joi pe fostul notar al organizației criminale „Plahotniuc”, care a fost extradat din Belgia in seara aceleași zile. Invinuirea prezentata ține de anumite fapte infracționale…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au inaintat invinuirea și au audiat-o ieri pe fosta notara, Olga Bondarciu, al organizației „Plahotniuc”, care a fost extradata din Belgia in seara aceleași zile.

- Audierea fostului ministru de Interne, Alexandru Jizdan, de catre procurorii PCCOCS a avut loc joi, 30 iunie curent, in prezența aparatorului acestuia. „Atribuirea statului de banuit a fost precedata de desfașurarea perchezițiilor pe dosar, in cinci locații din municipiul Chișinau și din republica.…

- Procurorii au aplicat sechestru in suma de peste 150.000.000 lei pe active care formeaza capitalul social al companiei care gestioneaza Portul International Liber Giurgiulesti. Sechestrul a fost aplicat la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).…

- Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au trimit in judecata a dosarului de judecata cu referire la alți trei invinuiți de inscenarea violului in privința fostului polițist de frontiera, in octombrie 2018. Invinuiții sunt din Chișinau,…

- Deputatul Blocului comuniștilor și socialiștilor (BECS) Vladimir Odnostalco a fost invitatul emisiunii „Соловьев LIVE” a lui Vladimir Soloviov, numit și „propagandistul nr.1 al lui Putin” sau „propagandistul Kremlinului”, subiectul principal fiind interzicerea in Republica Moldova a simbolurilor care…