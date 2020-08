Avocații vor fi chemați la bară prin SMS Mult trambițatul program informatic pentru repartizarea aleatorie a avocaților inscriși in RAJ este controversat de mai mulți pledați la bara. Avocații susțin ca primesc și trebuie sa raspunde in 10 minute, daca e un caz urgent și intr-o ora in alte cazuri, doar ca raspunsul e contra cost. Baroul trimite SMS avocaților, iar aceștia trebuie sa raspunda cu DA, SMS-ul fiind contra cost, neintrand in oferta operatorului de telefonie mobila pentru abonamente sau cartele prepay. Mai mult, problema este ca mesajele vin și la 2 noaptea, se plang avocații. Conform reprezentanților Baroului București proiectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

