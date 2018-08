Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a solicitat oficial Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti detalii suplimentare si clarificari cu privire la informatiile vehiculate in mass-media rusa referitoare la cazul Karinei Turcan, care a fost retinuta la Moscova.

- Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.

