- Expertul Stefan Gligor este de parere ca noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, care ieri a fost desemnat in functie, are o sansa istorica sa demonstreze ca, indiferent de conjunctura care l-a adus in aceasta functie, dand dovada de principialitate, poate fi o surpriza pentru toata clasa politica…

- Ex-ministra Justiției, Olesea Stamate, a venit cu un mesaj in adresa noului procuror general ales, Alexandr Stoianoglo. In acest sens, aceasta susține ca așteapta rezultate și „vom urmari sa respecte promisiunea data in cadrul interviului la Ministerul Justiției”.

- Intre președintele Igor Dodon și proaspatul procuror general, Alexandr Stoianoglo, nu sunt niciun fel de relații. Cel puțin asta a declarat Igor Dodon dupa ce l-a prezentat pe noul procuror general, colegilor de la PG.

- Lidera PAS, ex-premierul Maia Sandu, considera ca prin desemnarea fostului deputat PDM Alexandru Stoianoglo la functia de procuror general rezulta ca „Igor Dodon a preferat un om din sistem”. Prim-ministra spune ca acest fapt mai inseamna ca intre socialisti si democrati a existat „un targ”.

- Alexandru Stoianoglo este un jurist și politician moldovean de etnie gagauza, care a deținut funcția de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in perioada 2009–2010 și 2010–2014, in cadrul fracțiunii Partidului Democrat din Moldova (PDM). A fost vicepreședinte al Parlamentului in perioada 2009–2010,…

- Astazi, la miezul noptii, expira termenul de depunere a dosarelor pentru functia de procuror general. Numarul total al celor care ravnesc acest fotoliu, dar si numele acestora vor fi facute publice luni.

- Ministerul Justitiei a lansat preselectia candidatilor la functia de procuror general. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie, ora 23.59. Preselectia candidatilor la sefia Procuraturii, organizata de catre o comisie instituita de Ministerul Justitiei, consta din doua etape: competitia…