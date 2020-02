Avocat, despre cat de "neloiala" este concurenta Bookster fata de cele 10 edituri

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Humanitas, Gabriel Liiceanu, a declarat joi ca editura pe care a infiintat-o in urma cu 30 de ani este "cea mai bogata" din Romania in ceea ce priveste portofoliul, echipa si publicul sau, anunța AGERPRES."Bogatia unei edituri sta in portofoliul ei (...), daca are autorii doriti…

- Marea Britanie nu va face "concurența neloiala" Uniunii Europene, așa cum se tem europenii, dupa Brexit, a afirmat luni premierul britanic Boris Johnson, care și-a expus viziunea asupra viitoarei relații a Regatului cu cei 27, scrie AFP."Nu vom face nicio concurența neloiala,…

- Judecatorii Curtii de Apel Cluj condamna „atitudinea neloiala, aroganta si lipsita de profesionalism” cu care puterea legislativa a tratat statutul magistratului in Romania, „dovedind ca nu intelege rolul justitiei intr-un stat de drept”.Potrivit unui comunicat al Curții de Apel Cluj, transmis…

- Programul de Revelion al postului Antena 1, prezentat de Dan Negru pentru al 20-lea an consecutiv, a fost lider de audiența. Revelionul Starurilor, cu maști, s-a apropiat de trei milioane de romani in fiecare minut, o cifra și peste Revelionul lui Negru de anul trecut, informeaza Paginademedia.ro.Aproape…

- Sancțiunile americane impotriva proiectului gazoductului Nord Stream 2 reprezinta o incalcare a dreptului internațional și un exemplu de concurența neloiala, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Moscova așteapta ca proiectul…

- La Fabrica de Produse Lactate Torockoi, din localitatea Colțești (Alba), se fac unele dintre cele mai bune brânzeturi din România și nu numai: maturate, cu condimente, dar și proaspete. Ba mai mult, în aceasta fabricuța se face și singura brânza Brie din țara, cu mucegai…

- Fermierii din Franța au ieșit cu tot cu utilaje in strada pentru a-și striga nemulțumirea fața de veniturile din ce in ce mai mici și fața de concurența neloiala pe care o fac produsele importate.