Avocado, fructul cu gust untos, bogat în calități nutritive Avocado, un fruct exotic deosebit, lipsit de dulceața, dar bogat in grasimi bune și vitamine, este iubit și detestat deopotriva. Amatorii acestui fruct il consuma aproape zilnic, dar sunt și persoane care nu se pot obișnui cu gustul lui amarui și gras. Avocado este un fruct neobișnuit. Nu este nici parfumat, nici dulce, nici suculent! Avocado are o pulpa plina, compacta, bogata in fibre și grasimi bune și are consistența unei budinci bine coapte. Cea mai mare calitate a fructelor de avocado este procentul ridicat de grasimi monosaturate, deosebit de hranitoare și benefice pentru inima. Pe langa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

