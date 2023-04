Avion saudit incendiat într-un atac pe Aeroportul Khartoum Un avion al Companiei aeriene naționale a Arabiei Saudite, Saudia, a luat foc sambata pe Aeroportul Internațional Khartoum din Sudan. Avionul, in care se aflau membi echipajului și pasagerii, urma sa plece spre Riad, potivit arabianbusiness.com . Toti membrii echipajului si pasagerii au fost transportati nevatamati la ambasada Arabiei Saudite in Sudan. Avionul a fost avariat dupa ce a fost lovit de focuri de arma, dupa conflictului violent care a aparut intre armata sudaneza și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), principalul grup paramilitar al țarii. Potrivit rapoartelor, RSF a preluat controlul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

