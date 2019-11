Avion prăbuşit, nicun supravieţuitor Un avion monomotor de tip Piper PA-32, transportand un pilot si sase pasageri, decolat de pe un mic aeroport de la periferia orasului Toronto, s-a prabusit in jurul orelor 17.00 (22.00 GMT) miercuri seara intr-o zona impadurita, la cativa kilometri de destinatie, aeroportul din Kingston, in provincia Ontario (centru), potrivit informatiilor oferite de politie. "Anchetatorii nostri sunt la locul accidentului pentru a documenta ce au gasit, a face fotografii epavei, a observa starea motorului si starea generala a aparatului", a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al BST, Alexandre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane, printre care si trei copii, si-au pierdut viata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni in centrul Canadei. Pilotul era Otabek Oblokulov, inginer din Texas. Acesta zbura impreuna cu soția și cei trei copii ai lor cu varste de trei, 11 și 15 ani. Cu ei mai era un cuplu proaspat…

- Un avion s-a prabușit in cursul zilei de joi in Canada, cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma tragediei. În total, sapte persoane si-au pierdut viata în urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Canadei, a anuntat joi Biroul national pentru…

- In total, sapte persoane si-au pierdut viata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni in centrul Canadei, a anuntat joi Biroul national pentru securitatea transporturilor (BST), care a trimis anchetatori la fata locului, relateaza AFP, citata de Agerpres.Un monomotor de tip Piper PA-32 transportand…

- In total, sapte persoane si-au pierdut viata in urma prabusirii unui avion de mici dimensiuni in centrul Canadei, a anuntat joi Biroul national pentru securitatea transporturilor (BST), care a trimis anchetatori la fata locului, relateaza AFP, conform AGERPRES. Un monomotor de tip Piper PA-32 transportand…

- Poliția din orașul canadian Kingston, din regiunea Ontario, a anunțat prabușirea unui avion de mici dimensiuni in seara zilei de miercuri, intr-o zona impadurita de la periferia orașului, provocand decese la nivelul echipajului de zbor, relateaza site-ul postului ABC News, potrivit Mediafax.Autoritațile…

- Andrei Galuț, solistul de la Goodbye to Gravity și unicul supraviețuitor al trupei dupa incendiul din Colectiv, cere opt milioane de euro daune morale, precum și 60.000 de lei daune materiale. Avocatul care il reprezinta la dezbaterile din dosarul Colectiv, care au loc la Tribunalul București, a declarat…

- Anchetatorii indonezieni au descoperit ca greseli in mentenanta si erori ale pilotilor au jucat un rol central in prabusirea unui Boeing 737 MAX Lion Air anul trecut, relateaza Agerpres citand ziarul The Wall Street Journal.

- Actul de acuzare mentioneaza "deteriorarea, distrugerea, incapacitarea sau defectarea intentionate a unei aeronave si tentativa" de a comite toate acestea, dupa ce a intervenit asupra modulului de date (ADM) care transmite viteza, panta traiectoriei si alte date vitale despre avion.Conform…