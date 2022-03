Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de acrobație s-a prabușit sambata dupa-amiaza in apropierea satului Strejnicu, comuna Targșoru Vechi, Prahova. La fața locului au fost mobilizate o autospeciala de stingere, una de descarcerare, doua ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensiva mobila.

- Doua persoane, mama si fiu, au murit, sambata dimineata, in judetul Olt, dupa ce casa le-a luat foc, incendiul fiind provocat, cel mai probabil, de un cos de fum deteriorat. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, echipaje din cadrul ISU Olt si ISU Arges au intervenit, sambata, in jurul…

- Un incendiu uriaș a avut loc, in aceasta seara, in cartierul Prelungirea Ghencea din București, o zona foarte aglomerata. Tot cartierul Drumul Taberei este acoperit de un nor toxic. La fața locului s-au deplasat foarte multe mașini de pompieri ca sa stinga incendiul care, din primele informații, s-ar…