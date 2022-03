Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Pilotul avionului prabusit la Strejnicu a decedat. Pilotul avionului de acrobatie care s-a prabusit sambata in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, este decedat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. ȘTIRE INIȚAILA: Un avion de acrobatie in care se afla doar pilotul…

