- ANM menține avertizarea de vreme rea pentru județul Alba. Astfel Nord- Vestul și Sudul județului se afla sub COD PORTOCALIU, iar restul județului Alba sub avertizarea de COD GALBEN. Meteorologii au actualizat prognoza la ora 17,00 și mențin avertizarea pana in 21 mai 2021, la ora 11. Avertizare meteo…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de vreme rea. Pana vineri, mai multe județe din țara, inclusiv Alba sunt sub Cod Portocaliu sau Cod Galben de furtuni și ploi torențiale. COD GALBEN: de miercuri, 19 mai, ora 17.00 – pana vineri, 21 mai, ora 11.00 In intervalul menționat, in Transilvania, Maramureș…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca pana vineri seara vor fi condiții de instabilitate atmosferica accentuata, mai intai in vest și apoi și in restul țarii. De miercuri, 12 mai, ora 16.00 pana vineri, 14 mai, ora 21.00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata,…

- Meteorologii au emis o informare meteorologica de precipitații moderate cantitativ, local intensificari ale vantului și vreme deosebit de rece, valabila de duminica, 21 martie, ora 23:00 pana marți, 23 martie, ora 10:00. Potrivit ANM, in intervalul menționat, aria precipitațiilor moderate cantitativ…

- Meteorologii au actualizat miercuri informarile Cod Portocaliu și Cod Galben de ploi, ninsori abundente și viscol valabile in Alba și alte județe din țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in perioada 17 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 este in vigoare un Cod Galben…

- Meteorologii au emis avertizari Cod Galben și Cod Portocaliu de ploi, ninsori și viscol, valabile in Alba și in alte județe din țara, pana joi dimineața. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 16 martie, ora 10:00 – 18 martie, ora 06:00 este valabila o avertizare Cod…

- Meteorologii au emis un Cod Galben de ninsori și ploi, valabil și in județul Alba in perioada 14 martie, ora 16:00 – 15 martie, ora 14:00. Se așteapta ploi insemnate cantitativ și ninsori in zona inalta de munte. In Banat, Crișana, Maramureș și local in nordul și vestul Transilvaniei, temporar va ploua,…

- COD GALBEN de ninsori in Alba, in Munții Apuseni. Rafale de vant de peste 80-90 de kilometri la ora Meteorologii ANM a emis o avertizare de Cod Galben, valabila și in județul Alba, pana la ora 18:00. Fenomene vizate sunt ninsori in general moderate cantitativ, viscol la munte. Potrivit meteorologilor,…