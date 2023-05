Avertizare ONU! Iarna, ca vara Potrivit ONU, fenomenul meteo El Nino ar putea crește temperaturile la noi recorduri. Specialiștii spun ca este vorba despre un val de caldura, care va veni din Pacific și va afecta intreaga lume. Spre finalul anului cand in SUA și Europa ar trebui sa fie iarna, vor fi temperaturi de vara. Climatologii declara ca El Nino este un fenomen natural, care duce la cuplarea circulației oceanice cu vanturile de deasupra suprafeței, conducand la apariția unor anomalii pozitive sau negative. ENSO este prescurtarea pentru „El Nino Southern Oscillation”. Aceasta regiune a Oceanului Pacific ecuatorial se schimba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

