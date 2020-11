Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat joi, 12 noiembrie, monitorul anual al educației și formarii in care a subliniat ca trecerea la invațamantul la distanța risca sa agraveze inegalitațile deja existente in Romania. Monitorul analizeaza cum evolueaza educația și formarea in UE și in statele sale membre. Referitor…

