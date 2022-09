Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, valabila pana sambata seara in 19 judete din Banat, Crisana, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, nord-vestul Olteniei si local in Transilvania. Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, 28 august 2022, o atenționare de cod galben care vizeaza un val de caldura. Acest val puternic de caldura afecteaza aproape toata țara, mai puțin zona centrala.

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța pentru ziua de astazi, 27 iulie 2022, cod portocaliu de canicula. Iata care sunt zonele vizate, dar și ce temperaturi vor inregistra termometrele!

- Romania este inca in cod roșu de temperaturi extreme, dar de aici și pana la anunțurile de ultim moment despre vremea rea a mai fost doar un pas. Recent, Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum o sa fie vremea zilele urmatoare. Meteorologii anunța un val de aer rece in Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu, astazi, pentru intervalul 12.00-21.00. Este anunțata furtuna in Argeș, instabilitate atmosferica, cantitați de apa 35-60 l/mp, vijelii, vant la rafala 65-70 km/h, potrivit ISU ARGEȘ.

- Canicula in majoritatea zonelor din Romania, insa nu scapam nici de furtunile violente. Administrația Naționala de Meteorologie a facut recent un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța ca urmeaza o perioada de cod portocaliu și galben de ploi și vijelii.

- S-a emis un avertisment de ulti moment al meteorologilor! Administrația Naționala de Meteorologie anunța cod roșu de temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat pentru urmatoarele zile, in Romania. Canicula va fi valabila in mai multe județe din țara.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța temperaturi extrem de ridicate in zilele ce urmeaza in aproape toata Romania. Gradele in termometre vor ajunge pana la 38 la umbra. Se anunța cod portocaliu de canicula. Care sunt județele vizate.