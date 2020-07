Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Avertismentul unui epidemiolog: La 14 septembrie am putea avea peste 1.800 de cazuri noi de coronavirus pe zi In ultimele 24 de ore au fost raportate 641 noi cazuri, astfel ca in Romania s-a depașit pragul de 34 de mii de imbolnaviri și 21 romani și-au pierdut viața, de la data ultimei…

- „Este ca și cand am sta cu geamurile și cu ușile deschise la casa și ne-am mira ca intra hoțul in casa, ca ne mai fura și ne-am mai și supara!” - a spus Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie.

- Potrivit liderul Societații Romane de Epidemiologie, nu exista o explicație științifica pentru ideea conform careia infectarile vor scadea de la sine. „Daca ne apropiem de un nou varf putem considera ca e bine, inseamna ca se oprește creșterea. Eu sper sa fie așa, dar lucrul asta nu se poate intampla…

- Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie, avertizeaza populația ca in lipsa respectarii regulilor sanitare, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus va continua sa creasca, astfel incat luna viitoare situația ar putea pune o presiune și mai mare pe sistemul medical.“Vorbim…

- Valentin Parvu, un biostatistician roman cu o experienta de 15 ani in Statele Unite ale Americii, a realizat o serie de proiectii privind infectiile cu coronavirus si evolutia acestora in Romania.

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Conform medicului epidemiolog, virusul are viabilitatea mai buna și are transmisibilitatea cea mai buna la temperaturi intre 4-10 grade Celsius. ”Acest virus are viabilitatea mai buna și are transmisibilitatea cea mai buna undeva la temperaturi intre 4 și 10 grade. Deci, in opinia mea de epidemiolog…

- Medicul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, argumenteaza ca masurile dure luate de autoritati au facut ca in Romania numarul infectatilor cu coronavirus si al deceselor sa fie mai mic decat in multe tari occidentale. “Am primit o simulare facuta pe modele matematice…