- Meningita este caracterizata prin inflamația membranelor protectoare care invelesc creierul și maduva spinarii. Meningita poate fi infecțioasa (neuroinfecție) cauzata de virusuri (gripale, herpetice, enterovirusuri, urlian, rujeolic, varicelo-zosterian, HIV etc.), bacterii (meningococi, pneumococi,…

- Un atac de panica este o creștere brusca, intensa, de frica, panica sau anxietate. Este copleșitor și se manifesta prin simptome fizice și emoționale. Mulți oameni care experimenteaza un atac de panica pot avea dificultați de respirație, transpira abundent, tremura și iși simt inima batand mai tare.…

- Alina Pușcau a precizat ca in spital a fost pusa pe perfuzii și ca nu era vaccinata, decizie pe care acum o regreta. Modelul a mai spus ca va avea nevoie de o luna pentru a se reface complet. ”Regret foarte mult ca nu am facut vaccinul. Simptomele mele au inceput cu dureri in gat, dureri in piept, imi…

- Gloria Buzau s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa meciul caștigat azi cu HC Zalau. Elevele lui Aurelian Roșca au invins cu 28 – 25, dupa ce la pauza a fost 14 – 11 pentru echipa antrenata de Gheorghe Tadici. Maine, Gloria Buzau va juca finala competiției cu caștigatoarea…

- Deputatul USR PLUS Cristina Pruna a afirmat marti ca isi doreste ca ministrul Finantelor sa fie cat mai repede la curent cu realitatea economica a Romaniei, dar si cu programul de guvernare al guvernului din care face parte. "Imi doresc ca noul ministru al Finantelor Publice sa ajunga sa fie cat mai…

- Deshidratarea apare atunci cand cantitatea de apa pe care o pierdem este mai mare decat cea care pe care o bem si poate avea efecte negative asupra organismului nostru. Cand suntem deshidratati, unele functii, precum reglarea temperaturii sau eliminarea toxinelor sunt ingreunate. Apa se pierde prin…

- Un barbat a fost la un pas de moarte in Vama Veche dupa ce a cazut dintr-un caiac. ISU Dobrogea a intervenit in aceasta dupa amiaza pentru a salva victima. Acesta se afla in larg, la aproximativ 600 de metri de plaja, in zona parcului de rulote.

In ultima vreme se vorbește des despre beneficiile multiple ale uleiului CBD. Anxietatea este o tulburare psihologica de care sufera tot mai multe persoane in secolul XXI și ale carei simptome se pot...