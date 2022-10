Stiri pe aceeasi tema

- – Creștere moderata a activitații in servicii și stabilitate in celelalte sectoare – Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare, construcții și servicii – Creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul Soldul conjunctural indica perceptia managerilor…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ratele dobanzilor ar putea fi majorate de BCE si anul viitor, in incercarea de a stopa creșterea inflației, avertizeaza economistul șef, Philip Lane, citat de Reuters. Consumatorii vor fi afectați pentru ca BCE prin creșterea dobanzilor incearca sa slabeasca cererea care contribuie…

- Romanii au inceput sa caute soluții alternative din cauza creșterii prețurilor la gaz. Unii pun bani deoparte, alții iși izoleaza locuințele, iar cei care stau la casa iși fac rezerva de lemne. Domnul din imagini este pensionar și are o casa pe care iarna trecuta a incalzit-o doar cu gaz metan. Facturile…

- Congresul american a adoptat, la sfarșitul lunii Iulie, „Legea privind reducerea inflației”. Proiectul de lege vizeaza reducerea deficitului bugetar prin creșterea taxelor, controlul costurilor medicale prin scaderea prețurilor la medicamente, incurajarea dezvoltarii noilor energii prin creșterea subvențiilor…

- Persoanele aflate in dificultate financiara pot gasi sprijin la ANPC, prin Direcția de Insolvența a Persoanelor Fizice, anunța instituția intr-un comunicat de presa. Astfel, in contextul maririi dobanzilor bancare și interbancare și al creșterii inflației din ultima perioada, romanii care au credite,…

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. In ultimele șase luni, romanii cu credite platesc la banca și cu 1.000 de lei mai mult. Cei care au credite calculate in funcție de IRCC sunt mai norocoși, ratele lor au crescut cu doar 300 de lei. Scumpirile nu se opresc, insa, aici. ROBOR crește de la o…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri normele metodologice ale actului normativ care da posibilitatea amanarii plații ratelor pe o perioada de pana la noua luni, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Caciu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ROBOR la trei luni a crescut la 7,18%, fata de 7,16%, fata de nivelul din sedinta precedenta si a ajuns la cea mai ridicata valoare din ultimii 15 ani. O cotatie similara, de 7,17%, nu a mai fost inregistrata din 16 august 2007. La inceputul anului indicele era 3,02%, iar in martie, indicele era cotat…