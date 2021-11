Utilizatorii de telefoane Android sunt avertizați sa iși actualizeze setarile de confidențialitate ale dispozitivului, dupa ce o noua actualizare le-ar putea lasa vulnerabile. Google a lansat sistemul de operare Android 12 in octombrie, iar compania a adaugat noi completari de confidențialitate și securitate. Noua actualizare Android are capacitatea de a „hiberna” aplicațiile care nu au […] The post Avertismentul serios pentru milioane de utilizatori Android. Nu se vor mai putea loga pe telefon first appeared on Ziarul National .