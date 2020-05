Avertismentul lui Streinu-Cercel: când va începe valul doi de epidemie COVID-19 în România Adrian Streinu-Cercel, doctor și managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a vorbit despre urmatorul val de epidemie de COVID-19 din Romania: cand sa ne așteptam la el și ce reguli trebuie sa respectam. „Foarte multe tari sunt cu zero la decese”, a amintit Streinu-Cercel, dupa cum arata Antena 1 . „Suntem intr-o oarecare acalmie. Virusul nu vine si da totul dintr-o data. E parsiv. El tatoneaza terenul pe planeta. Dar s-ar putea sa mai treca putin pe la noi prin toamna”. Streinu-Cercel a mai subliniat, potrivit Mediafax, obligativitatea masurilor de protecție pe care va trebui sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

