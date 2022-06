AVERTISMENT, meteorologii anunță ploi și furtuni AVERTISMENT, meteorologii anunța ploi și furtuni, ploile vor cadea astazi in toata țara și au caracter torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor strange cantitați insemnate de apa, aproximativ 15-25 litri/mp. Vantul va avea unele intensificari, in special in regiunile vestice și in zonele montane inalte, iar pe timpul nopții și [...] The post AVERTISMENT, meteorologii anunța ploi și furtuni first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

