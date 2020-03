Avertismente ISU pentru limitarea arderilor necontrolate de mirişti (Social) In 7 zile, 32 de cazuri de focuri in camp scapate de sub control! Avertisment ISU: respectati regulile, aceste incendii sunt greu de stins pentru ca, de multe ori, masinile de pompieri nu pot intra si nici nu exista surse de apa! Avand in vedere incalzirea vremii din ultimele zile si a faptului ca se apropie perioada curateniei de primavara Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Țara Barsei” al judetului Brasov atrage atentia cetatenilor... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

