Avertisment Salvamont Alba: Pericol de avalanșă în Masivul Șureanu Salvamontiștii din Alba au emis o avertizare pentru zona munților Șureanu – Parang, unde exista riscul formarii unei avalanșe. de nivelul 4. Salvamontiștii ii avertizeaza pe schiori sa nu se aventureze in afara partiilor de schi. Sunt semnalate placi de vant, cornișe și transport insemnat de zapada pe vaile cu inclinație accentuata in zona varfului […] Citește Avertisment Salvamont Alba: Pericol de avalanșa in Masivul Șureanu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din judetul Hunedoara au avertizat, vineri, asupra riscului iminent de avalansa din masivele Parang, Retezat si Valcan, la altitudini mai mari de 1.800 de metri, gradul de pericol fiind cotat cu 4 pe o scara de la 1 la 5, in special pe vaile si valcelele unde a nins recent, iar zapada…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat cod galben de ninsori in zonele montane, iar in mai multe regiuni, mai ales la peste 1.800 de metri altitudine, este pericol de avalanse. Potrivit unui buletin informativ al Serviciului Salvamont, in Muntii Bucegi este risc mare, de gradul 4 din 5.

- Muntele ii atrage ca un magnet in aceasta perioada pe turisti, mai ales ca la peste 1.600 de metri au zapada din belsug. A nins abundent in ultimele 24 de ore, si, tocmai de aceea, salvamontistii trag un semnal de alarma, in urma incidentelor petrecute in ultimele zile.

- In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 83 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini de peste 1800 metri și 2 (moderat) sub aceasta altitudine, pe o scala 1-5.Traseele montane…

- Doua avalanse s-au produs, sambata, in Muntii Fagaras, in una dintre ele fiind prinsi doi schiori. Acestia erau complet echipati si au reusit sa se salveze singuri. Salvamontistii din Sibiu au anuntat ca ei mai multi dintre schiorii prezenti in zona au echipament complet de salvare din avalansa,…

- Salvamont Sibiu a precizat pe pagina de Facebook: ''Astazi 2 schiori au fost prinsi intr-o avalansa pe portiunea superioara in Valea Doamnei. Acestia au fost echipati complet inclusiv cu rucsac cu airbag. Au reusit sa se salveze singuri.''Salvamontistii au facut si o recomandare: Recomandarea noastra…

- Doi schiori au fost surprinși de o avalanșa in timp ce se aflau in zona Valea Doamnei, anunța salvamontiștii din Sibiu. Cei doi schiori erau complet echipați, avand inclusiv rucsaci cu airbag, și au reușit sa se salveze singuri, au anunțat salvamontiștii de la Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu.…

- Comuna austriaca Pragraten am Grosvenediger a fost lovita de o avalanșa puternica sambata, 5 decembrie, la ora 18.30. Satul Hinterbichl, aflat la o altitudine de 1.300 de metri, a fost acoperit de zapada. Cum și in acest moment ninge puternic, drumurile de acces sunt blocate, iar curentul este picat,…