- Potrivit ANM, este cod galben in zona joasa a judetului Bacau, respectiv zona localitatilor: Bacau, Onesti, Buhusi, Sascut, Balcani, Poduri, Racaciuni, Helegiu, Margineni, Blagesti, Parjol, Cleja, Manastirea Casin, Beresti-Tazlau, Faraoani, Garleni, Podu Turcului, Luizi-Calugara, Caiuti, Rachitoasa,…

- ATENTIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: ploaie și burnița care local vor depune polei. Zone vizate: – Zona joasa a județului Vrancea, respectiv zona localitaților: Focșani, Adjud, Marașești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Paunești, Gugești, Homocea, Suraia,…

- COD : GALBENValabil de la : 23-12-2022 ora 0:00 pana la : 23-12-2022 ora 6:00In zona : Județul Constanta ;Județul Tulcea ;Se vor semnala : local și temporar ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale,…