Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se așteapta sa urmeze o criza economica in perioada urmatoare, iar principala ingrijorare a acestora este reprezentata de prețul alimentelor, urmat de prețul utilitaților, sanatate, prețul carburanților, ratele la banca, locul de munca și razboiul din Ucraina, potrivit unui sondaj Avangarde.Sondajul…

- Vine criza economica in Romania? Dizolvarile de firme au crescut considerabilNumarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC),…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, și-a lansat, miercuri, cea mai recenta carte „Cine a facut Romania: Rascrucile noastre”. La evenimentul gazduit de Libraria „Humanitas” de la Cișmigiu au participat, pe langa zeci de invitați, președintele USR, Catalin Drula,…

- Dupa trei ani de crize de proporții, 2023 nu a inceput cu prea mult optimism. Aproape doua treimi dintre economiștii din instituții financiare de renume și din marile companii ale lumii se așteapta la o recesiune globala anul acesta, potrivit unui sondaj al World Economic Forum. E și motivul pentru…

- Coordonatorul Departamentului de Politici Publice al USR, Cristian Ghinea, ii acuza pe premierul Marcel Ciolacu si ministrul Radu Oprea ca „mimeaza responsabilitatea” vorbind de taierea posturilor vacante, desi sunt mentinute in functie doua randuri de directori in Ministerul Economiei. „Au trecut doua…

- Pe 28 octombrie 2021, Consiliul Uniunii Europene aproba Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) prin care țara noastra urma sa beneficieze pana in 2026 de 29,2 de miliarde de lei. Din acel moment s-a declanșat o adevarata isteria naționala in randul clasei politice de la noi. Practic, toata…