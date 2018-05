Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP.

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP, potrivit Agerpres. Mladenov a dat…

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP și Agerpres .

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a declarat in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru...

- Mladenov a dat acest avertisment in timp ce Consiliul de Securitate se afla in impas in ce priveste cu modalitatea de a reactiona dupa cea mai severa confruntare intre fortele israeliene si gruparile armate palestiniene de la incheierea razboiului din 2014."Ultimul ciclu de atacuri este…

- Ultimul val de violente intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas a adus Fasia Gaza in pragul razboiului, a afirmat miercuri in Consiliul de Securitate al ONU coordonatorul Natiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, citat de AFP. Mladenov a dat acest avertisment in timp…

- Consiliul de Securitate al ONU a pastrat marti, intr-o reuniune de urgenta, un minut de reculegere pentru cei 60 de palestinieni ucisi in Fasia Gaza de fortele israeliene in urma cu o zi, relateaza dpa. Coordonatorul special al ONU pentru procesul de pace in Orientul Mijlociu, Nikolai…

- Kuweitul a cerut organizarea, marti dimineata, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate asupra situatiei din Orientul Mijlociu, dupa uciderea a zeci de palestinieni de catre militari israelieni, a anuntat luni misiunea diplomatica a acestei tari la ONU, transmite AFP. "Condamnam ceea ce s-a…