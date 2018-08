Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pâna luni, la ora 10.00 pentru mai multe județe din centrul și sud-vestul țarii. O alta avertizare intra în vigoare luni și vizeaza aproape toata țara. Potrivit ANM, de duminica, de…

- Revin precipitatiile abundente si furtunile Foto: Arhiva/ Mario Balint Revin precipitatiile abundente si furtunile. Meteorologii au emis cod galben de furtuni si caderi de grindina pentru litoral, Dobrogea si pentru judetele Prahova, Dâmbovita, Buzau, Vrancea si Arges. Tot pâna…

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare cod galben de ploi abundente și furntuni pentru sambata, in intervalul 15:00 – 22:00, fiind vizate județele Constanta, Tulcea, Prahova, Dambovita, Buzau, Vrancea si Arges. De asemenea, ANM mai arata ca sambata, de la ora 12:00, pana la ora 22:00, in Muntenia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben pentru șapte județe din țara. Meteorologii se așteapta la furtuni, vijelii și caderi importante de precipitații. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben pentru județele Constanța, Tulcea,…

- Judetele din Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul si estul Transilvaniei sunt, miercuri, sub cod galben de ploi abundente si instabilitate atmosferica, pana la ora 23.00. De la ora 9.00, in patru juete, dar si in zonele de munte din alte cinci va fi cod portocaliu, cantitatile de precipitatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de ploi abundente pentru 9 judete din centrul tarii, valabila miercuri, de la ora 9.00 la 23.00. De asemenea, meteorologii au emis si un cod galben de ploi torentiale, valabil tot miercuri. Codul portocaliu de furtuni vizeaza…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 27 iunie, ora 03 – 27 iunie ora 23;Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate și manifestari de instabilitate atmosferica;Zone afectate: conform textului și harții; Incepand din a doua parte a nopții de marți spre miercuri (26/27 iunie)…

- Vom avea parte de o vreme extrem de capricioasa, așa cum reiese din prognoza meteo pe 9 mai. Vin ploi torențiale, vijelii, iar temperaturile vor scadere nu numai azi, ci și in urmatoarele saptamani. Meteorologii spun ca vremea este instabila in toata țara și vor fi ploi pe spații extinse in toate regiunile,…