- Ceea ce se intampla la ora actuala la Garda de Mediu Timiș condusa de comisarul șef Liviu Neguț, finul fostului deputat PDL Alin Popoviciu, intrece orice imaginație și demonstreaza ca Garda Naționala de Mediu condusa de Marioara Gatej este un sat fara stapan unde fiecare face ce-l taie capul. Comisariatul…

- La primele ore ale zilei de luni, șeful Comisariatului Județean Timiș, Liviu Neguț, finul fostului deputat PDL, Alin Popoviciu, va fi prezent la sediul central al Garzii Naționale de Mediu unde va avea o intalnire de gradul zero cu comisarul general Marioara Artemis Gatej. De fapt, este o intalnire…

- Mai multe terenuri de pe centura Timișoarei amplasate pe raza administrativa a localitaților Sanandrei, Giarmata și Dumbravița au devenit, de cațiva ani, uriașe depozite de gunoaie cu „binecuvantarea” autoritaților locale, județene și chiar naționale. In ultima jumatate de an s-au facut mai multe…

- La scurt timp dupa ce galațeanca Marioara Artemis Gatej a fost numita de Ludovic Orban in funcția de comisar general al Garzii Naționale de Mediu, activitatea acestei instituții a fost paralizata ca urmare a unor decizii aberante ale acesteia. Printr-o asemenea decizie, Marioara Gatej a desființat,…

- Comisarii de mediu din Bihor au aplicat, in ultimele trei zile, amenzi in valoare de 90.000 de lei pentru depozitarea ilegala a deseurilor in trei localitati din judet.”In cadrul controalelor de verificare a starii de salubrizare la nivelul judetului Bihor, efectuate de Comisariatul Judetean…

- Ceea ce se intampla la ora actuala cu cei circa 850 de angajații ai Garzii Naționale de Mediu este de a dreptul incredibil și de neimaginat pentru o instituție de o asemenea anvergura. La inceputul lunii februarie 2020, premierul Ludovic Orban a numit-o pe galațeanca Marioara Artemis Gatej (FOTO) la…

- Prin venirea la guvernare a PNL, Garda Naționala de Mediu și-a schimbat conducerea. De fapt, schimbatul conducerii este doar pe hirtie pentru ca, in realitate, instituția este dirjjata și controlata de catre oamenii susținuți și garantați de ALDE. Premierul Ludovic Orban a numit pe funcția de comisar…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Eugen Șerbanescu, fostul director general al CNC, Carmen Gabriela Stejaroiu, fostul director economic, și Gabriela Dinca, angajat al Serviciului Fond Cinematografic. Foștii…