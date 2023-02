Averea si interesele: Emilia Valeanu, sef birou la Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta (DOCUMENTE)

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Ciobotaru este comandantul Brigazii Radioelectronice si Observare "Callatis. Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar…

- Detine doua apartamente si o masina Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie…

- Comandorul Nicu Chirea este loctiitor al comandantului Flotei Detine un apartament si doua autovehicule Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor…

- Conform ultimei declaratii de avere, depusa in mai 2022, Melania Tamara Covaci a declarat un teren agricol de 3 hectare, dobandit in anul 1991, la Nazarcea, prin hotarare judecatoreasca Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor…

- Alaturi de sot, Mirela Cristina Grumazescu detine doua apartamente si doua autoturisme Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum…

- Cozmin Pisica a declarat ca nu are terenuri sau imobile Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile…

- bull; Daniel Darea este membru in Consiliul de Administratie al Confort Urban SRL.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Daniel Darea a mentionat un apartament si un credit bancar.bull; In declaratia de interese, Daniel Darea a precizat calitatea de membru administrator CA la Confort Urban. Cotidianul…

- In Sectiunea Document, puteti consulta declaratiile de avere si de interese ale lui Iulian Cretu.Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale,…