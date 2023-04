Averea George Sergiu Nicolescu, noul șef al ANRE George Sergiu Nicolescu, secretarul de stat de la Energie, va caștiga in jur de 12.000 de euro la ANRE, instituție pe care o va conduce. El este deja un om cu o avere consistenta Liberalul Sergiu Niculoescu deține 5,6 hectare de pamant agricol in trei loturi in comuna Cogealac, județul Constanța, un apartament de 60 de metri patrați in București, dobandit in 2011, un autoturism BMW, cumparat tot in 2011, bijuterii in valoare de 15.000 de euro, ceasuri in valoare de 20.000 de euro și este acționar la mai multe companii prezente pe Bursa de Valori București: OMV Petrom in valoare de 83.000 de lei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa numeasca miercuri mai multi membri ai conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, printre care si presedintele institutiei. UDMR a fost scos din joc. Premierul Nicolae Ciuca nu a dorit sa comenteze anuntul UDMR ca…

- „Conducerea ANRE va fi in continuare politizata, pentru ca PSD, PNL si UDMR si-au impartit in continuare conducerea ANRE. De la conducerea ANRE trebuie indepartati toti politrucii PSD, PNL si UDMR si trebuie adusi specialisti patrioti care sa se asigure ca piata este controlata si verificata legal.…

- George Niculescu, propus de PNL la conducerea ANRE, este „omul lui Virgil Popescu si are actiuni la OMV Petrom”, spune liderul AUR, George Simion, in timpul dezbaterilor privind numirea unei noi conduceri a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. „Vorbim despre numirea ca presedinte…

- Ședința de plen a Parlamentului pentru alegerea, prin vot, a unui presedinte, a unui vicepresedinte si a doi membri in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost precedata de tensiuni majore intre partidele care alcatuiesc coaliția guvernamentala. …

- George Niculescu, care este, in prezent, secretar de stat in Ministerul Energiei, si a depus candidatura pentru conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei ANRE .Lista candidatilor care au depus CV urile pentru numirea in Comitetul de reglementare al ANRE: Nagy Bege Zoltan…

- UDMR și-a convocat grupurile parlamentare in ședința inaintea plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, care urmeaza sa numeasca astazi mai multi membri ai conducerii Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, printre care si presedintele institutiei. Subiectul ședinței UDMR…

- UDMR amenința cu boicotul votului din Parlament pentru conducerea ANRE, daca Zoltan Nagy nu va fi nominalizat la un nou mandat de vicepreședinte. Comisiile parlamentare pentru industrii si servicii au dat, marti, aviz favorabil candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in Comitetul de reglementare…

- Comisiile parlamentare pentru industrii si servicii au dat, marti, aviz favorabil candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante in Comitetul de reglementare al ANRE.Pentru functia de presedinte al ANRE candideaza George Niculescu, susținut de PNL, actual secretar de stat la Ministerul Energiei.Pentru…